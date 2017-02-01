 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Блокада ОРДЛО: у Гарбуза прикинули, когда остановятся Славянская и Луганская ТЭС
время публикации: 22:22
последнее обновление: 22:22
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

В случае блокирования поставок антрацита из временно оккупированной боевиками части Донбасса все работающие антрацитовые ТЭС и ТЭЦ будут поочередно полностью остановлены.

Об этом заявил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передает пресс-служба ОГА в среду 1 февраля.

По его словам, замещение мощностей силами АЭС возможно лишь на первом этапе (две недели).

"Таким образом, в случае блокады вероятный сценарий таков: с 5 февраля - отключение Славянской ТЭС с замещением мощностями AЕС, 27 февраля - остановка Луганской ТЭС, прекращение поставок электричества на севере Луганской области", - заявил Клименко.

"Запасы антрацита на ТЭЦ в целом составляют 80 тысяч тонн. Средний уровень запаса также соответствует уровню 20 суток работ (до 16 февраля). А кратчайшие сроки поставки антрацита из ЮАР составляют 80 суток (17 апреля)", - подытожил он.

Напомним, 25 января ветераны АТО и народные депутаты заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. На следующий день, 26 января, активисты заблокировали еще одну станцию – Светланово.

Чиновники и руководство силовых органов негативно отнеслись к инициативе, а прокуратура по факту блокирования дороги в Луганской области открыла производство.

Как заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, основным органом, который будет заниматься вопросами перемещения товаров "в" и "из" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), станет государственная фискальная служба (ГФС), тогда как ранее эти вопросы были в компетенции межведомственной группы.

facebook

Cсылки по теме:

СБУ отвергает обвинение в крышевании торговли с оккупантами
// NEWSru.ua // Украина // 30 января 2017 г.

Организаторы торговой блокады Донбасса собираются её расширить
// NEWSru.ua // Украина // 28 января 2017 г.

Ветераны АТО и нардепы заблокировали ещё одну железнодорожную станцию на Луганщине – Светланово
// NEWSru.ua // Украина // 26 января 2017 г.

Грицак, Луценко и Гарбуз раскритиковали акцию по торговой блокаде ОРДЛО. Говорят о рисках и последствиях
// NEWSru.ua // Украина // 26 января 2017 г.

Блокада ОРДЛО: прокуратура открыла производство
// NEWSru.ua // Украина // 26 января 2017 г.

Блокада ОРДЛО: активисты решили сделать из "наглого" поезда, который шёл на таран, "надгробие контрабанде"
// NEWSru.ua // Украина // 25 января 2017 г.

Турчинов: никаких импровизированных блокпостов для блокады Донбасса без решения государства не будет
// NEWSru.ua // Украина // 27 декабря 2016 г.

Тука о блокаде ОРДЛО: в успех акции не верю, инициаторам не доверяю
// NEWSru.ua // Украина // 27 декабря 2016 г.

На админгранице с Крымом состоялось шествие, посвященное годовщине блокады
// NEWSru.ua // Украина // 24 сентября 2016 г.




]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 1 февраля 2017 г.  
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017