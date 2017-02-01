Блокада ОРДЛО: у Гарбуза прикинули, когда остановятся Славянская и Луганская ТЭС

В случае блокирования поставок антрацита из временно оккупированной боевиками части Донбасса все работающие антрацитовые ТЭС и ТЭЦ будут поочередно полностью остановлены.

Об этом заявил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко, передает пресс-служба ОГА в среду 1 февраля.

По его словам, замещение мощностей силами АЭС возможно лишь на первом этапе (две недели).

"Таким образом, в случае блокады вероятный сценарий таков: с 5 февраля - отключение Славянской ТЭС с замещением мощностями AЕС, 27 февраля - остановка Луганской ТЭС, прекращение поставок электричества на севере Луганской области", - заявил Клименко.

"Запасы антрацита на ТЭЦ в целом составляют 80 тысяч тонн. Средний уровень запаса также соответствует уровню 20 суток работ (до 16 февраля). А кратчайшие сроки поставки антрацита из ЮАР составляют 80 суток (17 апреля)", - подытожил он.

Напомним, 25 января ветераны АТО и народные депутаты заблокировали железную дорогу Луганск-Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. На следующий день, 26 января, активисты заблокировали еще одну станцию – Светланово.

Чиновники и руководство силовых органов негативно отнеслись к инициативе, а прокуратура по факту блокирования дороги в Луганской области открыла производство.

Как заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, основным органом, который будет заниматься вопросами перемещения товаров "в" и "из" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), станет государственная фискальная служба (ГФС), тогда как ранее эти вопросы были в компетенции межведомственной группы.

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