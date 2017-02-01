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NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
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В киевском метро задержали мужчину с арсеналом оружия

время публикации: 12:56
последнее обновление: 14:17
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В киевском метро задержали мужчину с арсеналом оружия

В Киеве сотрудники полиции изъяли у военнослужащего на станции метро "Житомирская" арсенал боеприпасов. Об этом сообщается на сайте полиции.

"Около 0:00 сотрудники полиции в вестибюле задержали 29-летнего мужчину, перевозившего в сумке большое количество патронов. Правоохранители обнаружили 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловых шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и гранату РГД", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, уроженец Житомирской области проходит службу в одной из воинских частей. По его словам, все боеприпасы он "нашел у рва на полигоне в Гончаровске Черниговской области и вез домой для использования в личных целях".

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ними путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Мужчину задержали, а изъятый арсенал был направлен на экспертизу.

Ранее сообщалось, что украинцы хранят 5 миллионов нелегальных "стволов".

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Среда, 1 февраля 2017 г.  

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