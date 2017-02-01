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NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
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Украина начинает председательство в Совбезе ООН

время публикации: 13:00
последнее обновление: 14:01
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Украина начинает председательство в Совбезе ООН

Украина начала свое председательство в Совете Безопасности ООН. В СБ Украина будет председательствовать месяц. Об этом в своем Твиттере написал президент Петр Порошенко.

"С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете Безопасности ООН – начинается председательство Украины в СБ в феврале", - отметил он.

Украина является одним из 10 непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2016-2017 годы.

2 февраля будет проведено заседание относительно ситуации на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в ходе председательства Украины в Совбезе ООН в течение февраля украинская делегация вынесет на обсуждение два тематических вопроса: защита объектов критической инфраструктуры и урегулирование конфликтов в Европе, участие в которых примут представители ЕС, ОБСЕ, МАГАТЭ и других международных организаций.

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