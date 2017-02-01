Омелян: кто-то будет новый - или министр, или глава Укрзализныци

Конфликт между министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и главой публичной компании украинских железных дорог "Укрзализныця" Войцехом Бальчуном завершится приходом или нового министра, или нового главы Укрзализныци. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), передает "Интерфакс-Украина".
"Кто-то будет новый - или министр, или глава Укрзализныци", - сказал министр.
По мнению Омеляна, нынешняя работа Бальчуна на посту главы правления Укрзализныци дискредитирует идею конкурсов и назначения высоких зарплат управляющим госкомпаниями.
Министр сообщил, что в дискуссии о лишении Мининфраструктуры полномочий по управлению Укрзализныцей точка еще не поставлена, и "постановление (Кабинета министров) не реализовано".
Глава Мининфраструктуры приветствовал заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о необходимости проведения независимого аудита Укрзализныци и выразил надежду, что этот аудит не приведет к затягиванию решения проблемы.
Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал главу компании украинских железных дорого "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна в конфликте с министром инфраструктуры Омеляном.
"Распри оставляйте дома", – сказал премьер в ходе заседания Кабинета министров Украины 25 января 2017 года, призвав к конструктивной работе в сфере инфраструктуры и транспорта.
Омелян и Бальчун в ходе заседания правительства обменялись критическими высказываниями относительно действий друг друга в нынешних должностях.
Министр инфраструктуры обвиняет руководство "Укрзализныци" в коррупционной деятельности.
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