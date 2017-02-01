Обстрел россиянами украинского Ан-26 с "вышек Бойко" мог привести к катастрофе

Обстрел российскими военными украинского самолета Ан-26 из района так называемых "вышек Бойко" в Черном море мог привести к катастрофе самолета ВМС.

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Олег Чубук.

"Экспертиза обстрелянного самолета продолжается. Обнаружено 3-сантиметровое отверстие от попадания пули. Обстрел был из стрелкового оружия, предварительно из пулемета РПК. Калибр пулемета – 5,45 скорее всего. К счастью, пуля попала в такое место сверху, где не было пилотов", - сказал Чубук.

По его словам, обстрел мог привести к катастрофе самолета. Благодаря профессиональным действиям пилотов самолет сумел вернуться на базу в Николаеве.

Чубук добавил, что район так называемых "вышек Бойко" усиленно охраняется россиянами. Там постоянно находятся военный корабль, самолет ВС России. На самой платформе работает снайпер россиян.

Как сообщалось, из захваченных Россией буровых вышек в Черном море 1 февраля обстреляли транспортный самолет Вооруженных Сил Украины. По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской Федерации. Территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружие Ан-26 не имел.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что экипажем самолета была обнаружена и зафиксирована работа радиолокационной станции РФ в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

Добавим, что перед тем в январе сообщалось, что в Черном море из захваченных Россией буровых вышек "Черноморнефтегаза" обстреляли водолазное судно ВМС Украины "Почаев".

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