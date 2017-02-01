ГоСЧС: из Авдеевки эвакуированы 132 человека, среди них 70 детей

В настоящее время из города Авдеевка Донецкой области эвакуированы 132 человека, в том числе 70 детей.

Об этом сообщает глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, его слова передает пресс-служба Министерства регионального развития.

"Количество автобусов на случай эвакуации граждан увеличено с 80 до 180. Спланирована работа железнодорожного транспорта",- отметил глава ГСЧС.

Также в службе сообщили детали работы коммунальных служб города. Водоснабжение жителей на это время осуществляется по графику 2 раза в сутки за счет созданных резервов во все дома и на все этажи. В квартирах температура воздуха в это время составляет от 15 до 18 градусов тепла.

Напомним, 29 января сообщалось, что гибридные российско-оккупационные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что в результате Обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в город дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

Состоялось экстренное совещание руководителей силовых ведомств во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

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