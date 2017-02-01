Порошенко поздравил жену с днём рождения: одна любовь на всю жизнь – это про нас

Президент Украины Петр Порошенко поздравил свою супругу Марину с днем рождения. "Одна любовь на всю жизнь - это о нас с тобой", - написал глава государства в Facebook.

Марина Порошенко (девичья фамилия Переведенцева), родилась 1 февраля 1962 в Киеве. Отец некоторое время был заместителем министра здравоохранения СССР. Окончила Киевский медицинский институт. Кандидат медицинских наук, автор первой в независимой Украине диссертации.

После окончания института работала врачом в кардиологическом отделении Октябрьской клинической больницы в Киеве.

Председатель совета Благотворительного фонда Петра Порошенко.

Напомним, на 50-летний юбилей своего мужа первая леди объявила флешмоб, записав видеообращение.

Cсылки по теме: