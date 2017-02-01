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NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
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Контрразведка СБУ захватила корректировщика террористов, наводившего артиллерию на Авдеевку
время публикации: 17:17
последнее обновление: 17:33
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Контрразведка СБУ захватила корректировщика террористов, наводившего артиллерию на Авдеевку

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины захватили агента российских оккупационных сил, который наводил артиллерию противника на позиции ВСУ в районе Авдеевки.

Об этом в среду 1 февраля на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Агент и корректировщик боевиков в Авдеевке. Работал давно и уверенно. Еще вчера вечером наводил "арту" на город. На соседей. Только что на наших глазах его взяли контрразведчики СБУ", - написал он.

При этом отмечается, что дома у задержанного на стене обнаружили украинский флаг.

"Я был в шоке, увидев флаг Украины у него на стене. "Это мне пацаны подарили", - сказал он. - "Украинские военные". Те самые, по которым он наводил... "Тебе всю жизнь придется перед этим флагом вымаливать себе прощение!" - вырвалось у меня. "Не кипятись", - сказал спокойно контрразведчик. - "Это они все так вывешивают. Маскируются. Не более того", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО, отбив атаку российских оккупационных войск в районе промышленной зоны Авдеевки, захватили в плен одного из боевиков.

Позже было опубликовано видео с его первыми показаниями.

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