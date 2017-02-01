Патрульный поймал дачного вора, пробежав за ним 5 км босиком по снегу

В в селе Тополя Козелецкого района Черниговской области 29-летний инспектор группы реагирования патрульной полиции Михаил Какама задержал грабителя. Об этом сообщается на сайте полиции.

Чтобы догнать злоумышленника, полицейскому пришлось пробежать за ним по снегу около пяти километров босиком.

"Старший сержант группы реагирования патрульной полиции Козелецкого отделения полиции собственноручно задержал одного из двух ранее судимых злоумышленников, которые обворовывали пустые дома", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, во время вечернего рейда полицейский заметил двух мужчин, которые планировали ограбить дом. Когда патрульный подошел к ним, они начали убегать через заснеженное поле.

"Полицейский был в валенках, бежать неудобно, поэтому он их сбросил и побежал дальше в носках. Злоумышленники явно не ожидали, поэтому одного из них Михаил Кама сразу догнал", - отмечается в сообщении.

Задержанный признался полицейским в совершенных преступлениях, а также рассказал о своем сообщнике, которого задержали позже.

Ранее патрульные Днипра показали красочное видео погони за преступником на "Жигулях".

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