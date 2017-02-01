 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Боевики возобновили обстрелы Авдеевки, город остаётся без света
время публикации: 21:14
последнее обновление: 21:14
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Боевики вновь обстреливают Авдеевку, город по-прежнему без электроснабжения, сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области
Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла. В городеобъявили чрезвычайное положение
Боевики возобновили обстрелы Авдеевки, город остаётся без света

Боевики вновь обстреливают Авдеевку, город по-прежнему без электроснабжения, сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

"19.00. Город пока остается без электропитания. Опять начались обстрелы", - говорится в сообщении облполиции в среду 1 февраля.

Всего за период с 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что погиб один человек, ранено 8 мирных жителей, повреждены 43 здания - 6 квартир и 37 частных домов.

В свою очередь глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский проинформировал о возможности продолжения ремонтных работ по восстановлению подачи электроэнергии.

"Встретился с бригадой электромонтажников, которые вернулись с линии столкновения. Бессмысленные рашисты открыли стрельбу по ним, несмотря на объявленный режим тишины. К счастью, никто из ребят не пострадал. Монтажники сообщили, что им удалось обнаружить места повреждения ЛЭП. Если завтра будет установлен режим прекращения огня, они восстановят электроснабжение для Авдеевки", - написал Жебривский на Facebook-странице.

Напомним, 29 января сообщалось, что гибридные российско-оккупационные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что в результате Обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла. В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в город дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

facebook

Cсылки по теме:

Банда "Сомали" потеряла под Авдеевкой 40% личного состава - ветеран АТО
// NEWSru.ua // Украина // 31 января 2017 г.

Оккупанты продолжают обстрелы из "Градов": погибли двое военных
// NEWSru.ua // Украина // 27 января 2017 г.

Оккупанты обстреливают позиции сил АТО из тяжёлого вооружения на всех направлениях. Один военный погиб
// NEWSru.ua // Украина // 26 января 2017 г.

В Военно-морских силах назвали имена трёх морпехов, погибших в зоне АТО
// NEWSru.ua // Украина // 13 января 2017 г.

В Авдеевской промзоне – многочасовые обстрелы. Командование боевиков скрывает потери
// NEWSru.ua // Украина // 11 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 22:22
 Блокада ОРДЛО: у Гарбуза прикинули, когда остановятся Славянская и Луганская ТЭС
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 1 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 22:22

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017