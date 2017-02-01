Боевики возобновили обстрелы Авдеевки, город остаётся без света

Боевики вновь обстреливают Авдеевку, город по-прежнему без электроснабжения, сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

"19.00. Город пока остается без электропитания. Опять начались обстрелы", - говорится в сообщении облполиции в среду 1 февраля.

Всего за период с 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что погиб один человек, ранено 8 мирных жителей, повреждены 43 здания - 6 квартир и 37 частных домов.

В свою очередь глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский проинформировал о возможности продолжения ремонтных работ по восстановлению подачи электроэнергии.

"Встретился с бригадой электромонтажников, которые вернулись с линии столкновения. Бессмысленные рашисты открыли стрельбу по ним, несмотря на объявленный режим тишины. К счастью, никто из ребят не пострадал. Монтажники сообщили, что им удалось обнаружить места повреждения ЛЭП. Если завтра будет установлен режим прекращения огня, они восстановят электроснабжение для Авдеевки", - написал Жебривский на Facebook-странице.

Напомним, 29 января сообщалось, что гибридные российско-оккупационные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что в результате Обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла. В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в город дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

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