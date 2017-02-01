Боевики обстреляли энергетиков и пиротехников ГоСЧС под Авдеевкой

Боевики открыли огонь по бригадам энергетиков и сопровождающих их пиротехнических группах Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям под Авдеевкой, нарушив тем самым объявленный ими же до 17.00 среды 1 февраля режим тишины.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Пиротехнические группы ГСЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет. Подлые провокаторы", - написал министр в своем микроблоге в Twitter.
Пиротехнические групи ГСЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 1 февраля 2017 г.
Подлые провокаторы!
Напомним, 29 января сообщалось, что гибридные российско-оккупационные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что в результате Обе стороны понесли серьезные потери.
Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.
В городеобъявили чрезвычайное положение.
Спасатели срочно перебросили в город дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.
31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.
Состоялось экстренное совещание руководителей силовых ведомств во главе с президентом Украины Петром Порошенко.
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