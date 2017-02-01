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NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
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Боевики обстреляли энергетиков и пиротехников ГоСЧС под Авдеевкой
время публикации: 15:38
последнее обновление: 16:10
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Боевики открыли огонь по бригадам энергетиков и сопровождающих их пиротехнических группах Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям под Авдеевкой, нарушив тем самым объявленный ими же до 17.00 среды 1 февраля режим тишины

Боевики открыли огонь по бригадам энергетиков и сопровождающих их пиротехнических группах Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям под Авдеевкой, нарушив тем самым объявленный ими же до 17.00 среды 1 февраля режим тишины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Пиротехнические группы ГСЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет. Подлые провокаторы", - написал министр в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, 29 января сообщалось, что гибридные российско-оккупационные вооруженные формирования провели штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что в результате Обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в город дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

Состоялось экстренное совещание руководителей силовых ведомств во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

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