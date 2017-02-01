Активисты Билецкого снова пикетируют российские банки

Представители "Национального корпуса" во второй раз пикетируют центральный офис российского "ВТБ банка" на углу ул.Тараса Шевченко и Пушкинской в центре Киева. Об этом сообщает Укринформ.

Возле банка собрались около полсотни молодых людей с флагами с символикой "Национального корпуса". Они скандируют "Украина - превыше всего!", а некоторые представители партии в это время наклеивают на окна банка цветные наклейки с надписями "Внимание, это банк страны-агрессора, он будет закрыт!"

Охрана финучреждения не препятствует действиям участников пикета.

Активисты партии раздают прохожим флаеры с разъяснениями целей своей акции. "Мы пытаемся всеми законными методами привлечь внимание к этим незаконным учреждениям. Именно гласностью мы привлекаем внимание к недопустимости функционирования любых учреждений врага в Украине", - говорится в листовках.

Как сообщалось, первое пикетирование центральных офисов самых известных российских банков в Киеве: Сбербанка, "Альфа-Банка", "БМ-банка", "ВТБ банка" и Проминвестбанка - представители "Национального корпуса" провели 30 января. Тогда они заявили, что изо дня в день будут продолжать пикеты российских банков не только в Киеве, но и во всем государстве.

"Национальный корпус" - украинская политическая партия, созданная в 2016 году. Ее основу составляют члены общественной организации "Гражданский корпус "Азов" и ветераны полка "Азов", волонтеры и патриоты Украины. Лидер партии - народный депутат Андрей Билецкий.

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