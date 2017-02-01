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NEWSru.ua // Украина // Среда, 1 февраля 2017 г.
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На Афоне погиб монах из Львова

время публикации: 07:40
последнее обновление: 07:40
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Греческие спасатели обнаружили на Святой горе Афон тело замершего в снегу монаха Давида

Греческие спасатели обнаружили на Святой горе Афон тело замершего в снегу монаха Давида, передает Afonit.info.

16 января монах отправился из келии Святого Модеста в монастырь Каракал проведать знакомого. Последним известием от монаха Давида стало SMS-сообщение, что он не может добраться до обители из-за сильного снегопада. После этого связь с ним прервалась.

Для поисков с материка прибыла специальная группа греческой полиции и спасателей. Тело погибшего монаха было обнаружено неподалеку от афонского монастыря Филофей. По предварительной информации, во время сильного снегопада он упал с обрыва и замерз в снегу. Расследование продолжается.

Отцу Давиду было 43 года, родом он из Львова, восемь лет был послушником в Почаевской лавре на западе Украины. Около пяти лет назад ушел на Афон, где принял постриг.

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Среда, 1 февраля 2017 г.  

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