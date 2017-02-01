Адвокаты Януковича продолжают затягивать дело о госизмене

Защита экс-президента Виктора Януковича не желает знакомиться с материалами уголовного производства о государственной измене, поскольку считает следствие незавершенным. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката Игоря Федоренко.

"Мы не начали ознакомление и не будем этого делать, пока не будут выполнены все следственные действия, предусмотренные постановлением главного военного прокурора о продлении сроков следствия. Мы не согласны с тем, что следствие было окончено, поэтому принимать документы для ознакомления в порядке ст. 290 УПК Украины мы не можем, у нас для этого нет правовых оснований", - заявил он.

По словам юриста, была подана соответствующая жалоба в Печерский райсуд Киева о признании незаконными действий следователя прокуратуры.

Как сообщалось, 30 января Главная военная прокуратура Украины вручила защитникам Януковича повестки на появление для ознакомления с материалами досудебного расследования на 31 января, 1-3 февраля, а также 6-8 февраля. В случае затягивания с ознакомлением в прокуратуре пообещали обратиться в Печерский райсуд Киева, чтобы установить четкие сроки, достаточные для ознакомления.

28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко по видеосвязи объявил Януковичу подозрение в государственной измене и содействии России в развертывании агрессии против Украины.

20 января 2017 года Печерский райсуд разрешил Главной военной прокуратуре проводить заочное расследование в отношении беглого экс-президента по делу о госизмене.

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