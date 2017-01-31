Свитолина на Тайване разгромила россиянку Родину

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Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на турнире WTA International Taiwan Open.
В матче первого раунда харьковчанка, посеянная под первым номером, разгромила российскую теннисистку Евгению Родину - 6:0, 6:3, сообщает Укринформ.
Следующей соперницей первой "ракетки" Украины будет Люция Градецкая из Чехии, которая в упорной борьбе обыграла другую украинку Екатерину Козлову - 7:6 (7:3), 4:6, 6:1.
Напомним, совсем недавно на Australian Open Свитолина дошла до третьего круга в одиночном разряде и до полуфинала в миксте.
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