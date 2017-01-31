Российских спортсменов не допустили к отбору на Паралимпиаду-2018

Международный паралимпийский комитет (IPC) отклонил предложения Паралимпийского комитета России (ПКР) разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея). Соответствующий ответ получила российская сторона от IPC, сообщает официальный сайт ПКР.

"Паралимпийским комитетом России получен ответ от Международного паралимпийского комитета за подписью президента IPC Филиппа Крейвена на предложение ПКР разрешить российским паралимпийским спортсменам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане (Республика Корея) при конкретных гарантиях с нашей стороны. В ответе господин Крейвен сообщает, что предложения ПКР были представлены членам Исполкома IPC. Исполком IPC рассмотрел и обсудил их 29 января 2017 года на своем заседании в г. Бонн (Германия). После обсуждения этого вопроса Исполком IPC принял решение отклонить предложения ПКР", - говорится в сообщении.

Напомним, сборная России в полном составе была отстранена от летних Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Причина - тотальная коррумпированность антидопинговой системы в России, где применение допинга поощрялось на государственном уровне.

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