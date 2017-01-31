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Дисквалификацию украинской биатлонистки Абрамовой приостановлили
время публикации: 31 января 2017 г., 22:34
последнее обновление: 31 января 2017 г., 22:34
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Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил дисквалификацию украинской биатлонистки Ольги Абрамовой

Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил дисквалификацию украинской биатлонистки Ольги Абрамовой.

Об этом сообщает официальный сайт федерации биатлона Украины.

Отстранение спортсменов от соревнований приостановлено с 31 января до окончательного решения CAS. Его обнародуют на заседании 2 февраля.

Известно, если украинку оправдают, то она получит возможность выступать на шестом этапе Кубка IBU. Это четвертое по значимости соревнования после Олимпиады, чемпионата мира и Кубка мира. Шестой этап Кубка IBU пройдет в Осрбли (Словакия) 3-4 февраля.

Напомним, что ранее Ольга Абрамова получила годичную дисквалификацию за положительную допинг-пробу на мельдоний. 28-летняя Абрамова с 2012 года выступает за Украину. Ранее она выступала за сборную России.

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