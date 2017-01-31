Дисквалификацию украинской биатлонистки Абрамовой приостановлили

Спортивный арбитражный суд (CAS) приостановил дисквалификацию украинской биатлонистки Ольги Абрамовой.

Об этом сообщает официальный сайт федерации биатлона Украины.

Отстранение спортсменов от соревнований приостановлено с 31 января до окончательного решения CAS. Его обнародуют на заседании 2 февраля.

Известно, если украинку оправдают, то она получит возможность выступать на шестом этапе Кубка IBU. Это четвертое по значимости соревнования после Олимпиады, чемпионата мира и Кубка мира. Шестой этап Кубка IBU пройдет в Осрбли (Словакия) 3-4 февраля.

Напомним, что ранее Ольга Абрамова получила годичную дисквалификацию за положительную допинг-пробу на мельдоний. 28-летняя Абрамова с 2012 года выступает за Украину. Ранее она выступала за сборную России.

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