Экс-игрок "Днепра" Лучкевич подписал контракт с бельгийским "Стандардом"

Украинский футболист Валерий Лучкевич перешел из "Днепра" в "Стандард", сообщает официальный сайт бельгийского клуба, пишет УНИАН.
Контракт между игроком и клубом был подписан вчера. Детали соглашения не раскрываются.
21-летний Лучкевич родился в Запорожье и является воспитанником местного футбола. Играл за молодежную команду "Металлург" (Запорожье). Профессиональную карьеру начал в 2014-м году и на протяжении трех лет (2014-2016) выступал за "Днепр".
Выступал за сборные Украины разных возрастов (U-17, 19 и 21). В национальную команду не привлекался.
Ранее сообщалось, что ряды луганской "Зари" пополнил полузащитник Анджело Качавенда. Сербский футболист в понедельник 23 января на сборах в Запорожье подписал с луганским клубом четырехлетний контракт.
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