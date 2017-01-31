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NEWSru.ua // Спорт // Вторник, 31 января 2017 г.
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Экс-игрок "Днепра" Лучкевич подписал контракт с бельгийским "Стандардом"
время публикации: 11:04
последнее обновление: 11:29
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Украинский футболист Валерий Лучкевич перешел из "Днепра" в "Стандард", сообщает официальный сайт бельгийского клуба

Украинский футболист Валерий Лучкевич перешел из "Днепра" в "Стандард", сообщает официальный сайт бельгийского клуба, пишет УНИАН.

Контракт между игроком и клубом был подписан вчера. Детали соглашения не раскрываются.

21-летний Лучкевич родился в Запорожье и является воспитанником местного футбола. Играл за молодежную команду "Металлург" (Запорожье). Профессиональную карьеру начал в 2014-м году и на протяжении трех лет (2014-2016) выступал за "Днепр".

Выступал за сборные Украины разных возрастов (U-17, 19 и 21). В национальную команду не привлекался.

Ранее сообщалось, что ряды луганской "Зари" пополнил полузащитник Анджело Качавенда. Сербский футболист в понедельник 23 января на сборах в Запорожье подписал с луганским клубом четырехлетний контракт.

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Вторник, 31 января 2017 г.  

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