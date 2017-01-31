Рейтинг ФИДЕ: сёстры Музычук на третьем и шестом местах

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) представила рейтинг-лист по состоянию на 1 февраля 2017 года.

В первую десятку списка у женщин по-прежнему входят две украинки - Анна Музычук (коэффициент 2558) и ее младшая сестра, экс-чемпионка мира Мария Музычук (2546), которые сохранили за собой 3-ю и 6-ю позиции соответственно, сообщает "Укринформ".

Женский рейтинг возглавляет чемпионка мира китаянка Хоу Ифань (2651), опережающая свою соотечественницу Цзюй Вэньцзюнь (2583).

В первой сотне сильнейших шахматисток мира, кроме сестер Музычук, еще четыре представительницы Украины: 29. Наталья Жукова (2447), 33. Анна Ушенина (2444), 58. Инна Гапоненко (2407), 93. Татьяна Василевич (2372).

У мужчин уверенно лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2838).

В мировую сотню входят семь шахматистов Украины: 13. Павел Эльянов (2759), 15. Василий Иванчук (2751), 37. Руслан Пономарев (2709), 40. Юрий Криворучко (2705), 51. Антон Коробов (2691), 56. Александр Арещенко (2683), 91. Александр Моисеенко (2661).

Как сообщалось, ранее ФИДЕ опубликовала пары первого тура на женском чемпионате мира, который пройдет с 10 февраля по 5 марта в Тегеране (Иран).

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