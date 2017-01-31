Украинская биатлонистка выиграла "бронзу" на Всемирной Универсиаде-2017

Биатлонистка Надежда Белкина пополнила бронзовой медалью копилку сборной Украины на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан).

Белкина на трассе индивидуальной гонки была быстрее своих казахстанских соперниц Алины Райковой ("золото") и Галины Вишневской ("серебро"), но с пятью минутами штрафа в условиях практически нулевой видимости из-за тумана пришла к финишу с третьим результатом, сообщает Укринформ.

Помимо Белкиной в десятке лучших финишировали Юлия Журавок и Яна Бондарь, показавшие шестое и восьмое время соответственно. Мария Кручовая показала 13-й результат, Юлия Бригинец - 17-я, Яна Пустовалова - 19-я.

Напомним, что всего в Алматы Украину представляет 61 спортсмен (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание, прыжки на лыжах с трамплина, шорт-трек, лыжный фристайл, лыжное двоеборье, конькобежный спорт).

Всемирные зимние студенческие игры-2017 пройдут до 8 февраля.