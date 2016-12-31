МОК анонсировал повторные проверки всех допинг-проб российских олимпийцев

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах анонсировал новые санкции против России.

Как передает Deutsche Welle, в своем новогоднем обращении накануне, 30 декабря, он рассказал о мерах, которые будут принимать по результатам доклада Ричарда Макларена о применении допинга в РФ.

У фигуристов РФ могут отобрать медали ОИ-2014 из-за допинга



Сам доклад Бах назвал шокирующим. Он сообщил, что в ответ МОК подготовят две специально созданные комиссии, которые предоставят право высказаться всем сторонам.

"После этого МОК примет ответные меры и введет санкции", - сказал президент МОК.

Бах уточнил, что работа Макларена продолжится и будет расширена, поскольку сначала он не имел полномочий на проверку всех проб российских спортсменов. По его словам, теперь повторно проверят все 254 пробы российских спортсменов, взятые на Олимпиаде в Сочи 2014 года, а также все пробы российских атлетов, которые принимали участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Как отметил президент МОК, согласно второй части доклада Макларена о допинге в России, представленной 9 декабря, более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта были причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами.

У фигуристов РФ могут отобрать медали ОИ-2014 из-за допинга



Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали из-за манипуляций с допинг-пробами, сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, фамилия спортсменки упоминается в докладе Ричарда Макларена среди российских чемпионов и призеров Игр, чьи пробы могли быть раскрыты.

"Еще слишком рано давать какие-либо комментарии. Но думаю, что для тех, кто хочет видеть спорт чистым, любое подобное подозрение является разочарованием", - цитирует издание бронзового призера Игр в Сочи итальянку Каролину Костнер.

Также в статье между прочим упомянутые Татьяна Волосожар и Ксения Столбова, что ставит под сомнение золото россиян в командном турнире, пишет Чемпионат.

Отметим, российские чиновники признали существование системы допинга в РФ, но отрицают, что она была организована на государственном уровне.

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