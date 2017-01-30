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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 30 января 2017 г.
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Канадская хоккейная команда надела на игру вышиванки
время публикации: 11:31
последнее обновление: 12:52
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Канадская хоккейная команда надела на игру вышиванки

Игроки канадской хоккейной команды Dauphin Kings из города Дофин в провинции Манитоба надели на игру молодежной лиги против команды Virden форму, стилизованную под украинскую вышиванку.

Как передает Укринформ, поединок носил название "Украинская ночь" и завершился победой Dauphin Kings со счетом 3:2.

Перед началом матча, который прошел на домашней арене Dauphin Kings, выход игроков на арену объявлялся украинском языке.

Добавим, что город Дофин, в котором вместе с пригородами проживает более 8 тысяч человек, известен своей сильной украинской диаспорой. Более 41% населения города имеет украинское происхождение. Более четверти жителей владеет украинским языком.

Ранее сообщалось, что домашние матчи киевские динамовцы будут играть в футболках с элементами вышиванки.

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Понедельник, 30 января 2017 г.  

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