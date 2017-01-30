Канадская хоккейная команда надела на игру вышиванки

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Игроки канадской хоккейной команды Dauphin Kings из города Дофин в провинции Манитоба надели на игру молодежной лиги против команды Virden форму, стилизованную под украинскую вышиванку.
Как передает Укринформ, поединок носил название "Украинская ночь" и завершился победой Dauphin Kings со счетом 3:2.
Перед началом матча, который прошел на домашней арене Dauphin Kings, выход игроков на арену объявлялся украинском языке.
Добавим, что город Дофин, в котором вместе с пригородами проживает более 8 тысяч человек, известен своей сильной украинской диаспорой. Более 41% населения города имеет украинское происхождение. Более четверти жителей владеет украинским языком.
Ранее сообщалось, что домашние матчи киевские динамовцы будут играть в футболках с элементами вышиванки.
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