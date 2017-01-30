Украинка Костюк вошла в ТОП-10 юниорского рейтинга Международной теннисной федерации

Победительница Открытого чемпионата Австралии среди юниорок 14-летняя Марта Костюк поднялась сразу на десять спупенек в рейтинге Международной теннисной федерации.
В списке лучших юниорок планеты киевлянка сейчас занимает 7-е место, сообщает "Укринформ".
В топ-100 рейтинга - еще четыре украинки. Ривненчанка Катарина Завацкая занимает 19-ю позицию, одесситки Даяна Ястремская и Александра Андреева разместились на 24-й и 51-й строчках соответственно. Киевлянка Анна Лагуза - 97-я.
Среди украинских теннисистов-юниоров наилучшие показатели имеет 17-летний донетчанин Никита Маштаков (33-е место) и 16-летний киевлянин Георгий Кравченко (56-е).
Как сообщалось, на днях теннисистка Марта Костюк стала победительницей Открытого чемпионата Австралии-2017 среди юниоров в Мельбурне.
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