Франция защитила титул на домашнем чемпионате мира по гандболу

Сборная Франции стала победителем XXV чемпионата мира по гандболу среди мужских команд, который принимали "трехцветные".

В финале мирового первенства французы в воскреснье, 29 января, на "АккорХотелс Арене" в Париже со счетом 33:26 (18:17) одержали победу над сборной Норвегии, отстояв звание чемпионов мира, сообщает Укринформ.

Бронзовые медали выиграла сборная Словении, которая в матче за 3-е место днем ранее одержала волевую победу над гандболистами Хорватии - 31:30 (13:18).

Отметим, что норвежцы впервые взошли на пьедестал Мундиаля.

Следующий мужской чемпионат мира по гандболу в 2019 году примут Дания и Германия.

Напомним, сборная Украины не смогла квалифицироваться на нынешний чемпионат мира, заняв второе место в турнире 3-й отборочной группы, где "сине-желтые" выступали с командами Латвии, Греции и Кипра.

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