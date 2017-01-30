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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 30 января 2017 г.
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Франция защитила титул на домашнем чемпионате мира по гандболу
время публикации: 09:31
последнее обновление: 09:31
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Франция защитила титул на домашнем чемпионате мира по гандболу

Сборная Франции стала победителем XXV чемпионата мира по гандболу среди мужских команд, который принимали "трехцветные".

В финале мирового первенства французы в воскреснье, 29 января, на "АккорХотелс Арене" в Париже со счетом 33:26 (18:17) одержали победу над сборной Норвегии, отстояв звание чемпионов мира, сообщает Укринформ.

Бронзовые медали выиграла сборная Словении, которая в матче за 3-е место днем ранее одержала волевую победу над гандболистами Хорватии - 31:30 (13:18).

Отметим, что норвежцы впервые взошли на пьедестал Мундиаля.

Следующий мужской чемпионат мира по гандболу в 2019 году примут Дания и Германия.

Напомним, сборная Украины не смогла квалифицироваться на нынешний чемпионат мира, заняв второе место в турнире 3-й отборочной группы, где "сине-желтые" выступали с командами Латвии, Греции и Кипра.

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Понедельник, 30 января 2017 г.  

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