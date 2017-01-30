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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 30 января 2017 г.
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Украинские студенты завоевали "серебро" и "бронзу" на Всемирной Универсиаде-2017
время публикации: 20:41
последнее обновление: 20:41
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Сноубордисты Аннамари Данча и Александр Белинский завоевали первые награды для Украины на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан)

Сноубордисты Аннамари Данча и Александр Белинский завоевали первые награды для Украины на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан).

Данча выиграла "серебро" в параллельном слаломе, а Белинский стал бронзовым призером в дисциплине параллельный гигантский слалом, сообщает "Укринформ".

Напомним, что всего в Алматы Украину представляет 61 спортсмен (биатлон, лыжные гонки, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание, прыжки на лыжах с трамплина, шорт-трек, лыжный фристайл, лыжное двоеборье, конькобежный спорт).

Всемирные зимние студенческие игры-2017 пройдут до 8 февраля.

Отметим, что на Всемирной Универсиаде-2015 в корейском городе Гуанджоу украинские спортсмены завоевали 31 медаль.

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Понедельник, 30 января 2017 г.  

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