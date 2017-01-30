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NEWSru.ua // Спорт // Понедельник, 30 января 2017 г.
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Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open
время публикации: 08:11
последнее обновление: 08:18
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Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open
Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open
Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open

В Мельбурне завершился финальный матч мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису, где швейцарец Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля, сообщает УНИАН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Пятисетовый матч продолжался почти четыре часа и завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Игра двух ветеранов мирового тенниса, которые в предыдущий раз играли в финале австралийского чемпионата в 2009-м году, проходила в упорнейшей напряженной борьбе.

Соперники по очереди брали сеты, а в пятой решающей партии Надаль выигрывал со счетом 3:1, но проиграл пять геймов подряд.

Федерер, который не выступал полгода из-за травмы, выиграл пятый в карьере австралийский чемпионат и 18-й в карьере турнир серии "Большого шлема".

Как сообщалось, Australian Open проходил в Мельбурне с 16 по 29 января.

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