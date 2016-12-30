Чемпион в гребле на каноэ Юрий Чебан стал главным тренером сборной Украины

Двукратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ Юрий Чебан переходит на тренерскую работу.

Как сообщает Федерация каноэ Украины, Чебана назначили главным тренером сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ.

Напомним, что Чебан выигрывал Олимпиаду в Лондоне-2012 и Рио-2016, а также был бронзовым призером Пекина-2008.

На Играх в Рио украинец стал олимпийским чемпионом в соревнованиях по гребле на каноэ – Чебан преодолел дистанцию в 200 метров за 39,279.

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