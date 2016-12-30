Кличко предупредил Джошуа: я старею, но становлюсь быстрее

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-4, 54 КО) считатет, что с возрастом он становится только сильнее, благодаря чему сможет победить обладателя титула IBF Энтони Джошуа (18-0, 18 КО).

Как сообщил Кличко в интервью BoxingScene, он может нанести решающий удар с обеих рук, а его богатый боксерский арсенал должен стать козырем в поединке с Джошуа.

"Думаю, что тренеры и боксеры изучали мой стиль, и они знают, что я могу нокаутировать с обеих рук. Я показывал это много раз. У меня богатый арсенал, в том числе и джеб. Все зависит от того, насколько Энтони позволит мне его использовать и какое оружие я выберу", - сказал украинец.

Кроме того, Кличко, вопреки всеобщему мнению, заявил, что его возраст идет ему только на пользу, сейчас он чувствует прогресс в своей скорости, выносливости и реакции.

"С возрастом я стал быстрее. Улучшились моя выносливость и реакция. До сих пор я наблюдаю прогресс. Я до сих пор говорю команде: "Вы, ребята, лучше скажите мне, когда увидите, что я замедлился, потому что сам я могу этого не почувствовать". Так что это не только мое мнение. Это мнение людей, которые близки ко мне", - заверил Кличко.

Напомним, ранее украинский боксер признался, что он большой поклонник Джошуа с того времени, как впервые увидел его в ринге, но отметил, что в их очном поединке дружбы не будет.

Перед этим состоялась первая пресс-конференция Кличко и Джошуа, в ходе которой боксеры провели дуэль взглядов.

Поединок между Кличко и Джошуа пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли 29 апреля. О дате боя было объявлено сразу после победы Джошуа над американцем Эриком Молиной в Манчестере. Джошуа победил нокаутом в третьем раунде.

Перед этим президент WBA Джилберто Мендоса заявил, что победитель боя Кличко - Джошуа должен будет боксировать против кубинского боксера Луиса Ортиса.

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