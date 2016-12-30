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NEWSru.ua // Спорт // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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Рыбка присоединился к Селезнёву в "Карабюкспоре"
время публикации: 12:46
последнее обновление: 12:46
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29-летний украинский голкипер Александр Рыбка договорился о переходе в турецкий Карабюкспор, где должен будет провести следующие два года

29-летний украинский голкипер Александр Рыбка договорился о переходе в турецкий Карабюкспор, где должен будет провести следующие два года. Об этом сообщает SportArena со ссылкой на заявление одного из директоров турецкого клуба Толги Гюлы турецким СМИ.

"Мы подписали двухлетний предварительный контракт с Александром Рыбкой. Талантливый голкипер вскоре присоединится к тренировочному лагерю команды в Анталии. Когда откроется трансферное окно, о сделке будет сообщено официально", - заявил Гюл.

Рыбка является воспитанником "Динамо", за молодежные команды которого выступал с 2004 по 2009 год, после чего в качестве свободного агента перебрался в "Оболонь", а а летом 2011 года стал игроком "Шахтера".

В январе 2012 года в крови вратаря был обнаружен запрещенный препарат фуросемид, в результате чего он был дисквалифицирован на два года.

В ноябре 2013-го "Динамо" подписало с Рыбкой 3-летний контракт, но завоевать место в стартовом составе команды Сергея Реброва ему не удалось. В текущем чемпионате Турции Карабюкспор с 18 очками после 16 матчей занимает 11-е место в турнирной таблице.

Ранее игроком "Карабюкспора" также стал бывший форвард "Шахтера" Евгений Селезнев.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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