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NEWSru.ua // Спорт // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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В Руанде после странного инцидента запретили использовать колдовство во время футбольных матчей
время публикации: 08:32
последнее обновление: 08:32
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После странного инцидента во время матча между коммандами "Mukura Victory" и "Rayon Sport" в Руандийской премьер-лиге по футболу запретили использование черной магии, сообщает "Новое время".

Запрет был спровоцирован форвардом по имени Мусса Камара из команды "Mukura Victory", который, якобы, заколдовал ворота соперников "Rayon Spor"t, а потом забил в них гол.

Этот инцидент вызвал всплеск агрессии на поле и ряд жалоб от пострадавшей комманды. Тогда в Федерации Футбола Руанды приняли решение запретить магические ритуалы.

Тренер команды или игроки уличенные в "колдовстве" будут дисквалифицированы на 4 матча и оштрафованы на 200 тысяч руандийских франков (приблизительно 246$).

"Поскольку не существует никакого научного способа доказать использование колдовства, эти меры будут основываться на докладах официальных лиц матча и все, что может считаться колдовством будет рассмотрено специальным комитетом", - рассказал изданию New Times президент ФФР Ведасите Кайиранги.

Напомним другой прецедент из африканской футбольной жизни. В декабре 2015 года президент Мавритании прервал матч на 63-й минуте, приказав бить пенальти.

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