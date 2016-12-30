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NEWSru.ua // Спорт // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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Анна Музычук завоевала в Катаре уже второе "золото"
время публикации: 18:13
последнее обновление: 18:18
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facebook.com/Анатолий Яворский
facebook.com/Анатолий Яворский
facebook.com/Анатолий Яворский

Украинка Анна Музычук в пятницу 30 декабря выиграла первенство в Катаре по блицу и завоевала свое второе "золото".

Так, Музычук, которая два дня назад стала чемпионкой в быстрых шахматах, а у мужчин этот турнир выиграл ее земляк – львовянин Василий Иванчук, только что стала еще и чемпионкой мира по блицу.

В остром соперничестве с индуской, китаянкой и тремя россиянками, она отстояла свой титул, завоеванный на предыдущем чемпионате.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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