Анна Музычук завоевала в Катаре уже второе "золото"

Украинка Анна Музычук в пятницу 30 декабря выиграла первенство в Катаре по блицу и завоевала свое второе "золото".
Так, Музычук, которая два дня назад стала чемпионкой в быстрых шахматах, а у мужчин этот турнир выиграл ее земляк – львовянин Василий Иванчук, только что стала еще и чемпионкой мира по блицу.
В остром соперничестве с индуской, китаянкой и тремя россиянками, она отстояла свой титул, завоеванный на предыдущем чемпионате.
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