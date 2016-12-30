Анна Музычук завоевала в Катаре уже второе "золото"

Украинка Анна Музычук в пятницу 30 декабря выиграла первенство в Катаре по блицу и завоевала свое второе "золото".

Так, Музычук, которая два дня назад стала чемпионкой в быстрых шахматах, а у мужчин этот турнир выиграл ее земляк – львовянин Василий Иванчук, только что стала еще и чемпионкой мира по блицу.

В остром соперничестве с индуской, китаянкой и тремя россиянками, она отстояла свой титул, завоеванный на предыдущем чемпионате.

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