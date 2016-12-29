Аргентинец Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Китайский футбольный клуб "Шанхай Шеньхуа" объявил о подписании двухлетнего контракта с аргентинским футболистом Карлосом Тевесом, начинавшим год в составе клуба "Бока Хуниорс".
Сумма сделки не разглашается, но по сообщениям многочисленных СМИ, зарплата футболиста составит 84 млн долларов за два года, или 754 тыс долларов в неделю. Это сделает аргентинца самым высокооплачиваемым игроком в мире.
Как говорится в сообщении шанхайского клуба, Тевес является "лучшим нападающим в истории сборной Аргентины" и существенно усилит атакующий потенциал команды.
Отмечается, что в "Шанхай Шеньхуа" уже играют такие известные футболисты, как Обафеми Мартинс и Фредди Гуарин. Тренер клуба - уругваец Густаво Пойет, ранее возглавлявший английский "Сандерленд".
Ранее 32-летний Тевес играл в таких клубах, как "Ювентус", "Манчестер-Сити" и "Манчестер Юнайтед". Трижды выигрывал чемпионат Англии и дважды - чемпионат Италии, в 2008 году в составе "красных дьяволов" стал победителем Лиги чемпионов. Также на счету аргентинца 76 выступлений за сборную Аргентины и 13 забитых голов.
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