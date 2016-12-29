"Горняк" Марлос стал лучшим футболистом чемпионата Украины в 2016 году

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос назван лучшим футболистом чемпионата Украины в 2016 году.

Таковы результаты традиционного референдума газеты "Команда", сообщает "Укринформ".

В опросе принимали участие по 16 представителей от каждого клуба украинской Премьер-лиги (15 игроков и главный тренер). В своих анкетах они назвали 73-х футболистов, что на семь больше, чем в прошлом году.

Лучшим стал Марлос, набравший 248 баллов. Второе место занял хавбек киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко (207), третье – защитник и капитан "Шахтера" Дарио Срна (100).

Топ-десятка лучших футболистов чемпионата Украины в 2016 году:

1. Марлос ("Шахтер") - 248 баллов

2. Андрей Ярмоленко ("Динамо") - 207

3. Дарио Срна ("Шахтер") - 100

4. Фред ("Шахтер") - 96

5. Андрей Пятов ("Шахтер") - 56

6. Руслан Ротань ("Днепр") - 28

7. Виктор Коваленко ("Шахтер") - 27

8. Ярослав Ракицкий ("Шахтер") - 24

9. Жуниор Мораес ("Динамо") - 20

10. Евгений Хачериди ("Динамо") – 19.

Как сообщалось ранее, на той неделе Европейский союз футбольных ассоциаций подвел итоги первой половины сезона, определив лучшие команды, которые участвуют в десяти ведущих национальных чемпионатах континента. В пяти категориях из шести среди лидеров назван украинский клуб - донецкий "Шахтер".

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