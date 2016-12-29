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NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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Лэнь в матче НБА против "Сан-Антонио" набрал 6 очков
время публикации: 11:20
последнее обновление: 11:20
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Лэнь в матче НБА против "Сан-Антонио" набрал 6 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Финикс Санз" на выезде разгромлен "Сан-Антонио" со счетом 98:119, сообщает "Сегодня".

Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь отыграл 20 минут и за это время набрал 6 очков, 5 подборов и 2 результативные передачи.

В таблице Западной конференции НБА "Финикс" занимает последнее, 15-е место. "Сан-Антонио" занимает второе место.

Отметим, Лэнь может стать самым результативным украинцем в истории НБА.

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