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NEWSru.ua // Спорт // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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Легкоатлетом года в Украине третий раз подряд стал призёр Олимпиады Бондаренко
время публикации: 17:12
последнее обновление: 17:12
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Легкоатлетом года в Украине третий раз подряд стал призёр Олимпиады Бондаренко

Лучшим легкоатлетом года в Украине третий раз подряд стал прыгун в высоту Богдан Бондаренко, который на Олимпийских Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевал бронзовую олимпийскую награду.

Как сообщает в четверг 29 декабря пресс-служба Федерации легкой атлетики, его отец и наставник Виктор Бондаренко стал лучшим легкоатлетическим тренером 2016 года.

Лучшей легкоатлеткой 2016 года стала Ольга Земляк, которая на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро заняла седьмое место в беге на 400 метров и была пятой в эстафете 4х400 м.

Также она вместе с Юлией Олишевская, Алиной Логвиненко, Ольгой Бибик и Татьяной Мельник одержала победу в номинации "Команда года". Девушки в эстафете 4х400 метров стали пятыми на Олимпийских играх и шестыми на чемпионате Европы в Амстердаме.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.  

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