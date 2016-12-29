Бывшая первая ракетка мира 29-летняя Иванович завершила карьеру

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Бывшая первая ракетка мира 29-летняя сербка Ана Иванович объявила о завершении карьеры. Иванович выложила видеообращение к своим болельщикам в Facebook, в котором посетовала, что в последнее время у нее не получалось играть на высоком уровне.
"Поэтому и пришло время уйти", - сказала она.
Иванович не участвовала в соревнованиях с августа этого года, когда получила травму, и опустилась до 63 строчки в мировом рейтинге теннисисток. В этом году она выиграла всего 15 матчей, самый последний - в июне.
Сербская спортсменка занимала первую строчку в мировом рейтинге 12 недель в 2008 году. На ее счету 15 побед в соревнованиях WTA в одиночном разряде, в том числе на Открытом чемпионате Франции в 2008 году.
В июле этого года Иванович вышла замуж за бывшего капитана сборной Германии по футболу Бастиана Швайнштайгера.
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