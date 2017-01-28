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NEWSru.ua // Спорт // Суббота, 28 января 2017 г.
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Серена Уильямс выиграла одиночный турнир Australian Open
время публикации: 14:26
последнее обновление: 14:26
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Серена Уильямс выиграла одиночный турнир Australian Open

В Мельбурне завершился финальный матч женского одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии, в котором американка Серена Уильямс обыграла сестру Винус Уильямс, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4.

Если Серена была посеяна на этом турнире под 2-м номером и ее выход в финал был логичен и предсказуем, то Винус в поседние годы немного сбавила обороты и имела 13-й номер посева. Поэтому ее выхож в финал был неожиданным. До этого, в последний раз, сестры играли между собой в финале Уимблдона-2009.

В решающем матче обе спортсменки показали мощный динамичный теннис, где более быстрой оказалась Серена, в решающий момент выигрывая геймы на подаче соперницы. Игра продолжалась 1 час 21 минуту.

Australian Open завершится в воскресенье, 29 января, матчем между испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.

Сегодня украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей Открытого чемпионата Австралии-2017 среди юниоров в Мельбурне. В финальном поединке Australian Open 14-летняя киевлянка, посеянная под 11-м номером, за 1 час 55 минут переиграла в субботу, 28 января, первую "ракетку" турнира швейцарку Ребеку Масарову - 7:5, 1:6, 6:4.

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Суббота, 28 января 2017 г.  

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