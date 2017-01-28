14-летняя украинка Марта Костюк выиграла Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей Открытого чемпионата Австралии-2017 среди юниоров в Мельбурне.

В финальном поединке Australian Open 14-летняя киевлянка, посеянная под 11-м номером, за 1 час 55 минут переиграла в субботу, 28 января, первую "ракетку" турнира швейцарку Ребеку Масарову - 7:5, 1:6, 6:4, сообщает "Укринформ".

Марта Костюк третьей среди украинских теннисистов завоевала трофей на юниорских соревнованиях серии Большого Шлема (Grand Slam). В 1991 году победителем Roland Garros стал 17-летний киевлянин Андрей Медведев, а в 2010-м на этом же турнире в столице Франции Париже триумфировала 15-летняя харьковчанка Элина Свитолина.

Однако, вчера, 27 января, в финале турнира в смешанном парном разряде Элина Свитолина в дуэте с австралийцем Крисом Гуччионе уступила американо-колумбийской паре Эбигайл Спирс/Хуан Себастьян Кабаль 6:7 (1:7), 2:6.

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