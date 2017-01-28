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NEWSru.ua // Спорт // Суббота, 28 января 2017 г.
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Юлия Джима завоевала серебряную медаль Чемпионата Европы по биатлону
время публикации: 17:13
последнее обновление: 17:33
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В польском Душники-Здруй завершилась женская гонка преследования чемпионата Европы по биатлону, где украинка Юлия Джима завоевала серебряную медаль

В польском Душники-Здруй завершилась женская гонка преследования чемпионата Европы по биатлону, где украинка Юлия Джима завоевала серебряную медаль, передает УНИАН.

Джима, которая стартовала первой с полуминутным преимуществом над ближайшими соперницами, допустила по ходу гонки два промаха на огневых рубежах в "стойке" и финишировала с отставанием от победительницы в 19,8 секунды.

Чемпионкой Европы стала россиянка Ирина Старых с результатом 30 минут 04.4 секунды (0 промахов), третье место - у еще одной россиянки Светланы Слепцовой - 32,1 секунды.

Как сообщалось, чемпионат Европы по биатлону проходит в Польше с 24 по 29 января.

Напомним, в пятницу, 27 января, Джима финишировала с первым результатом в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

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