Украинец Иванчук также стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Украинский шахматист Василий Иванчук в драматической концовке чемпионата мира по рапиду сумел удержать первую позицию, впервые в карьере выиграв мировое первенство.

Украинец провел далекий от идеального последний соревновательный день на чемпионате мира по рапиду, но все же сумел завоевать звание лучшего в мире, опередив двух ближайших соперников по дополнительным показателям, передает Sportarena.

По итогам двух соревновательных дней Иванчук возглавлял турнирную таблицу, имея на 0,5 очка больше, чем ближайшие конкуренты. Однако уверенно довести дело до победного конца украинцу не удалось – сначала Василий проиграл россиянину Яну Непомнящему, а следующие два поединка свел вничью, из-за чего откатился на третье место с отставанием в одно очко от лидера. Впрочем, Непомнящий проиграл две последние партии, а Иванчук дважды победил, благодаря чему вернулся на первое место по итогам решающего 15-го тура.

Примечательно, что перед последним туром сразу пять шахматистов имели одинаковое количество очков (по 10), но по дополнительным показателям турнирную таблицу возглавлял Иванчук. В 15-м туре украинец обыграл белыми фигурами армянина Гранта Мелкумяна - Грант неплохо начал защиту и даже имел преимущество, но он действовал слишком медленно, из-за чего Иванчук дожал соперника, когда у того уже не оставалось времени на ходы. А в параллельных партиях лидеров победили норвежец Магнус Карслен и россиянин Александр Грищук, которые в итоге заняли места на пьедестале почета.

В активе Иванчука 11 очков после 15-ти партий, такое же количество очков у Грищука и Карлсена, которые финишировали на втором и третьем месте, соответственно.

Пожалуй, свою ключевую победу Иванчук добыл еще во второй соревновательный день, когда ему удалось обыграть чемпиона мира Карлсена, который в итоге уступил украинцу только по дополнительным показателям.

Как сообщалось сегодня ранее, украинка Анна Музычук досрочно выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам в Катаре.

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