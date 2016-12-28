Биатлонисты Пидгрушная и Семенов заняли 9-е место в "Рождественской гонке" в Германии

В немецком Гельзенкирхене завершилась самая престижная коммерческая биатлонная "Рождественская гонка" (не входит в официальный календарь IBU), в которой украинцы Елена Пидгрушная и Сергей Семенов заняли 9-е место.

Как сообщает официальный сайт соревнований, украинскому дуэту удалось обогнать лишь дуэт из Канады, передает УНИАН.

Соревнования с участием десяти дуэтов – 20 биатлонистов – у украинцев не сложились с первого заезда.

В масс-старте украинцы заняли 7-е место. В дальнейшей гонке преследования из-за многочисленных промахов Пидгрушная и Семенов не только не приблизились к лидерам, но и пропустили еще два дуэта вперед.

Итоговое отставание нашего дуэта от победителей составило 1 минуту 20 секунд. Гонку выиграл немецкий дуэт Ваннеса Хинц - Симон Шемпп, которые преодолели дистанцию за 33 минуты 11,4 секунды.

Следом финишировал еще один дуэт из Германии Франциска Хильдебранд - Эрик Лессер (16,7 секунды отставания), на третьем месте – россияне Ольга Подчуфарова и Алексей Волков с 40,2 секунды отставания.

Напомним, что 15 декабря на мужской спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове Место (Чехия) Сергей Семенов продемонстрировал идеальную стрельбу, заняв в итоге соседнее с "цветочной церемонией" 7-е место.

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