Луческу заговорил по-новому: Россия и Украина - для меня одна и та же страна

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Мирча Луческу рассказал о своей адаптации в России. Слова специалиста приводит Матч ТВ.

"После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня – одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения — тоже", - сказал румынский тренер.

Напомним, в апреле 2015 года Мирча Луческу, будучи тренером донецкого "Шахтера", заявлял, что Россия воюет против Украины.

Луческу перешел из "Шахтера" в "Зенит" в мае 2016 года. На данный момент петербургская команда находится на втором месте в турнирной таблице, уступая пять очков московскому "Спартаку".

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