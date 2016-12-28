Ломаченко по версии Fight News стал лучшим боксёром года

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко был признан лучшим боксером 2016 года по версии авторитетного американского боксерского портала Fightnews.com.
Портал отмечает, что в 2016-м украинец провел два впечатляющих победных поединка.
"В уходящем году Ломаченко одолел суперчемпиона по версии WBO в полулегком весе Романа Мартинеса. Другая великая победа украинца была над Николасом Уолтерсом. Василий доказал, что намного превосходит своих соперников", - говорится в сообщении.
Добавим, что Fightnews.com является старейшим из мировых боксерских топ-сайтов о боксе. Он появился задолго до Boxing Scene, RingTV, Fight Hype, Boxingnews 24 и других и до сих пор не сдает лидирующих позиций.
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