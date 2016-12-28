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NEWSru.ua // Спорт // Среда, 28 декабря 2016 г.
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Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
время публикации: 18:11
последнее обновление: 18:15
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Украинка Анна Музычук досрочно выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам в Катаре
Украинка Анна Музычук досрочно выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам в Катаре
Украинка Анна Музычук досрочно выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам в Катаре

Украинка Анна Музычук досрочно выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам в Катаре.

"Украинка Анна Музычук – чемпионка мира по быстрым шахматам! Только что на ЧМ-2016 в Катаре львовянка сыграла вничью с болгаркой Стефановой и досрочно – за тур до финиша – стала шахматной королевой!", - сообщают "Украинские шахматы" на своей странице в Facebook в среду 28 декабря.

Как отмечает 24tv.ua, в мужском турнире впереди еще два тура. Там шансы на медали имеет земляк Анны – львовянин Василий Иванчук, который идет в группе лидеров.

Напомним, что в свое время Анна Музычук выиграла "золото" чемпионата мира по блицу (2014), а Иванчук был вице-чемпионом мира по классическим шахматам (2001).

Как сообщалось, вчера, 27 декабря, Василий Иванчук на чемпионате мира по быстрым шахматам победил чемпиона мира Магнуса Карлсена, а харьковчанин Антон Коробов - одного из лучших блицоров мира Леньера Домингеса.

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Среда, 28 декабря 2016 г.  
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