Южненский "Химик" сыграет с сербками в 1/8 финала Кубка по волейболу

Волейболистки южненского "Химика" пробились в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).
В ответном матче 1/16 финала команда Андрея Романовича в родных стенах выиграла у "Тырговиште" из Румынии со счетом 3:2 (25:16, 26:24, 23:25, 22:25, 15:13), сообщает "Укринформ".
Первый матч на выезде также завершился победой чемпионок Украины - 3:2 (22:25, 11:25, 25:22, 26:24, 16:14).
Путевку в четвертьфинал Кубка ЕКВ "Химик" разыграет с сербским клубом "Визура" из Белграда, который в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов ЕКВ уступил российскому "Динамо" из Краснодара (3:2, 0:3).
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