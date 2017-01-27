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NEWSru.ua // Спорт // Пятница, 27 января 2017 г.
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Южненский "Химик" сыграет с сербками в 1/8 финала Кубка по волейболу
время публикации: 08:49
последнее обновление: 08:52
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Волейболистки южненского "Химика" пробились в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ)

Волейболистки южненского "Химика" пробились в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

В ответном матче 1/16 финала команда Андрея Романовича в родных стенах выиграла у "Тырговиште" из Румынии со счетом 3:2 (25:16, 26:24, 23:25, 22:25, 15:13), сообщает "Укринформ".

Первый матч на выезде также завершился победой чемпионок Украины - 3:2 (22:25, 11:25, 25:22, 26:24, 16:14).

Путевку в четвертьфинал Кубка ЕКВ "Химик" разыграет с сербским клубом "Визура" из Белграда, который в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов ЕКВ уступил российскому "Динамо" из Краснодара (3:2, 0:3).

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Пятница, 27 января 2017 г.  

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