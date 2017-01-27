Шахов забитым мячом помог ПАОКу выйти в четвертьфинал Кубка Греции

Полузащитник сборной Украины и ПАОКа из Салоник Евгений Шахов забитым мячом помог своей команде выйти в четвертьфинал Кубка Греции, пишет "Новое время".
Украинец отличился на 53-й минуте матча против "Панэтоликоса", замкнув подачу от углового флага. Этот гол стал для Шахова третьим в составе ПАОКа в текущем сезоне.
Отметим, что ПАОК обыграл "Панэтоликос" со счетом 4:1 и уверенно вышел в четвертьфинал Кубка Греции.
Напомним, Шахов перешел в ПАОК из "Днепра" летом 2016 года.
|
Cсылки по теме:
Караваев помог "Фенербахче" в Кубке Турции
// NEWSru.ua // Спорт // 26 января 2017 г.
Милевский забил гол за российский "Тосно"
// NEWSru.ua // Спорт // 24 января 2017 г.
"Заря" подписала контракт на 2 года с нападающим сборной Армении Кадимяном
// NEWSru.ua // Спорт // 16 января 2017 г.
Рыбка присоединился к Селезнёву в "Карабюкспоре"
// NEWSru.ua // Спорт // 30 декабря 2016 г.
Шовковский завершил карьеру
// NEWSru.ua // Спорт // 13 декабря 2016 г.
Украинский форвард Кравец забил третий гол за "Гранаду", "Барселона" потеряла очки в Сан-Себастьяне
// NEWSru.ua // Спорт // 28 ноября 2016 г.