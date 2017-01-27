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NEWSru.ua // Спорт // Пятница, 27 января 2017 г.
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Шахов забитым мячом помог ПАОКу выйти в четвертьфинал Кубка Греции
время публикации: 09:06
последнее обновление: 09:06
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Полузащитник сборной Украины и ПАОКа из Салоник Евгений Шахов забитым мячом помог своей команде выйти в четвертьфинал Кубка Греции

Полузащитник сборной Украины и ПАОКа из Салоник Евгений Шахов забитым мячом помог своей команде выйти в четвертьфинал Кубка Греции, пишет "Новое время".

Украинец отличился на 53-й минуте матча против "Панэтоликоса", замкнув подачу от углового флага. Этот гол стал для Шахова третьим в составе ПАОКа в текущем сезоне.

Отметим, что ПАОК обыграл "Панэтоликос" со счетом 4:1 и уверенно вышел в четвертьфинал Кубка Греции.

Напомним, Шахов перешел в ПАОК из "Днепра" летом 2016 года.

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