Юниорский Australian Open: украинка Костюк обыграла россиянку и вышла в финал. Свитолина проиграла в полуфинале микста

В Мельбурне проходят полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии, где в соревнованиях юниорок украинка Марта Костюк обыграла россиянку Елену Рыбакину, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра завершилась со счетом 6:1, 7:5.
Матч длился 1 час 6 минут. В первом сете украинка практически ничего не дала сделать сопернице, обыграв ее со счетом 6:1. После такого разгрома россиянка нашла в себе силы выравнять игру и во втором сете действовала на равных до счета 5:5. Только после этого, в самой концовке партии, Костюк выиграла два гейма подряд и решила судьбу матча в свою пользу.
В финале турнира Костюк, посеянная организаторами под 11-м номером, сыграет с Ребеккой Масаровой из Швейцарии, которая сейчас является сильнейшим игроком среди юниоров в мире.
В свою очередь, в финале турнира в смешанном парном разряде Элина Свитолина в дуэте с австралийцем Крисом Гуччионе уступила американо-колумбийской паре Эбигайл Спирс/Хуан Себастьян Кабаль 6:7 (1:7), 2:6.
Напомним, 23 января Свитолина в миксте вышла в четвертьфинал Australian Open. В индивидуальном разряде она прекратила борьбу, проиграв россиянке.
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