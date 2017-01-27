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NEWSru.ua // Спорт // Пятница, 27 января 2017 г.
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Юниорский Australian Open: украинка Костюк обыграла россиянку и вышла в финал. Свитолина проиграла в полуфинале микста
время публикации: 12:25
последнее обновление: 13:40
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В Мельбурне проходят полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии, где в соревнованиях юниорок украинка Марта Костюк обыграла россиянку Елену Рыбакину, сообщает официальный сайт соревнований
Игра завершилась со счетом 6:1, 7:5
В финале турнира Костюк, посеянная организаторами под 11-м номером, сыграет с Ребеккой Масаровой из Швейцарии, которая сейчас является сильнейшим игроком среди юниоров в мире
В свою очередь, в финале турнира в смешанном парном разряде Элина Свитолина в дуэте с австралийцем Крисом Гуччионе уступила американо-колумбийской паре Эбигайл Спирс/Хуан Себастьян Кабаль 6:7 (1:7), 2:6

В Мельбурне проходят полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии, где в соревнованиях юниорок украинка Марта Костюк обыграла россиянку Елену Рыбакину, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 6:1, 7:5.

Матч длился 1 час 6 минут. В первом сете украинка практически ничего не дала сделать сопернице, обыграв ее со счетом 6:1. После такого разгрома россиянка нашла в себе силы выравнять игру и во втором сете действовала на равных до счета 5:5. Только после этого, в самой концовке партии, Костюк выиграла два гейма подряд и решила судьбу матча в свою пользу.

В финале турнира Костюк, посеянная организаторами под 11-м номером, сыграет с Ребеккой Масаровой из Швейцарии, которая сейчас является сильнейшим игроком среди юниоров в мире.

В свою очередь, в финале турнира в смешанном парном разряде Элина Свитолина в дуэте с австралийцем Крисом Гуччионе уступила американо-колумбийской паре Эбигайл Спирс/Хуан Себастьян Кабаль 6:7 (1:7), 2:6.

Напомним, 23 января Свитолина в миксте вышла в четвертьфинал Australian Open. В индивидуальном разряде она прекратила борьбу, проиграв россиянке.

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Cсылки по теме:

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Пятница, 27 января 2017 г.  

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