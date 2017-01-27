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NEWSru.ua // Спорт // Пятница, 27 января 2017 г.
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Кварцяный заставляет игроков чистить поля от снега: это закаляет характер
время публикации: 10:47
последнее обновление: 10:48
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Главный тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный объяснил, для чего футболистам нужно чистить футбольные поля от снега

Главный тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный объяснил, для чего футболистам нужно чистить футбольные поля от снега. В интервью программе "Время футбола" на телеканале "Тиса-1" Кварцяный заявил, что чистка полей - это тест, который закаляет характер, сообщает Sport Arena.

"Чистка полей от снега — это было дополнительное тестирование на физическую подготовку, а также тестирование их в жизненной ситуации. Это помогает определить, кто имеет характер, кто трудолюбивый", - сказал Кварцяный.

По словам специалиста, такое упражнение может продемонстрировать также и футбольные качества игроков, что очень важно для него как тренера.

"Вот кто имеет лопату, грабли, носилки, тот в жизни не пропадет. Если кому-то не хватает мастеровитости, тот работой найдет возможность дальше прогрессировать", - отметил Кварцяный.

Отметим, Кварцяный известен своими яркими пресс-конференциями и экспрессивным поведением во время матчей.

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Пятница, 27 января 2017 г.  

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