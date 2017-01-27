Кварцяный заставляет игроков чистить поля от снега: это закаляет характер

Главный тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный объяснил, для чего футболистам нужно чистить футбольные поля от снега. В интервью программе "Время футбола" на телеканале "Тиса-1" Кварцяный заявил, что чистка полей - это тест, который закаляет характер, сообщает Sport Arena.

"Чистка полей от снега — это было дополнительное тестирование на физическую подготовку, а также тестирование их в жизненной ситуации. Это помогает определить, кто имеет характер, кто трудолюбивый", - сказал Кварцяный.

По словам специалиста, такое упражнение может продемонстрировать также и футбольные качества игроков, что очень важно для него как тренера.

"Вот кто имеет лопату, грабли, носилки, тот в жизни не пропадет. Если кому-то не хватает мастеровитости, тот работой найдет возможность дальше прогрессировать", - отметил Кварцяный.

Отметим, Кварцяный известен своими яркими пресс-конференциями и экспрессивным поведением во время матчей.

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