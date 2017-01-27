Украинка Джима завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону

Украинка Юлия Джима выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по биатлону, который принимает Душники-Здруй (Польша).
Киевлянка финишировала в пятницу с первым результатом в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами, сообщает "Укринформ".
В споре за "золото" Джима опередила россиянок Светлану Слепцову - на 27 секунд и Ирину Старых - на 37,8 секунды.
Юлия Журавок завершила выступление 21-й, Яна Бондарь - 24-й из 90 биатлонисток.
Продолжат программу чемпионата Европы мужская и женская гонки преследования, которые состоятся 28 января.
Напомним, 22 января в Антхольце (Италия) завершилась последняя гонка этапа Кубка мира по биатлону, где в женской эстафете украинская команда заняла 4-е место. Наша команда выступала в составе: Юлия Журавок, Юлия Джима, Валя Семеренко и Анастасия Меркушина.
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