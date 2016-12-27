На ЧМ по быстрым шахматам львовянин Иванчук победил чемпиона мира Карлсена

Львовянин Василий Иванчук на чемпионате мира по быстрым шахматам победил чемпиона мира Магнуса Карлсена.

Об этом во вторник 27 декабря сообщают "Украинские шахматы" на своей странице в Facebook.

"Только что на чемпионате мира по быстрым шахматам (7-й тур) львовянин Василий Иванчук победил Магнуса Карлсена, а харьковчанин Антон Коробов - одного из лучших блицоров мира Леньера Домингеса", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что и после второго дня чемпионата мира по быстрым шахматам впереди украинцы: "У женщин Анна Музычук сохранила лидерство, а у мужчин вперед вышел Василий Иванчук, который сменил героя первого дня – Антона Коробова. Впрочем, харьковчанин тоже в топах и завтра продолжит борьбу за медали".

Как сообщалось, украинские гроссмейстеры Антон Коробов и Анна Музычук захватили лидерство после первого дня чемпионата мира по быстрым шахматам, который стартовал в Дохе (Катар).

Cсылки по теме: